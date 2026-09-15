Нападающий сборной Украины определился со своим будущим и сыграет в еврокубках

Нападающий Роман Яремчук в течение лета искал варианты продолжения карьеры из-за того, что греческий "Олимпиакос" не хотел видеть его в составе основной команды. Трансфер так и не состоялся, но в Пирее все же признали, что нуждаются в услугах украинца.

Тренерский штаб осознал свою ошибку на фоне травмы 33-летнего марокканского нападающего Аюба Эль-Кааби. Перед стартом в Лиге Европы "Олимпиакос" подтвердил, что Яремчук останется в клубе, пишет 24 Канал.

Яремчук будет играть в Лиге Европы

Поняв, что Эль-Кааби этой осенью им не поможет, новый тренер греков Иманоль Альгуасиль решил заменить марокканца в заявке на украинца. Таким образом, Роман Яремчук официально вошел в список тех футболистов, которых испанец сможет выпускать на поле в матчах еврокубков.

В целом замена бывшего наставника пирейцев Хосе Луиса Мендилибара на Альгуасиля сразу положительно сказалась на отношениях Яремчука с клубом. Он наконец-то начал играть, хотя пока выходит в матчах греческой лиги только на замену.

Первый матч в Лиге Европы греческий гранд проведет 16 сентября против польской "Ягеллонии".

Ситуация с нападающими в сборной Украины

Роман Яремчук – не единственный из нападающих национальной команды, который пока не может похвастаться хорошей формой перед осенними матчами в Лиге Наций.

Так же тяжело начался сезон для Владислава Ваната, который хотел покинуть Жирону после вылета в Сегунду, и Артема Довбика, которому приходится адаптироваться в Болонье.

На фоне кадрового дефицита главному тренеру сборной Андреа Мальдери, возможно, придется рассчитывать на молодых игроков: Матвея Пономаренко из "Динамо", у которого уже есть опыт вызова в сборную, и, возможно, Артема Степанова, который впечатляет своей результативностью в чемпионате Нидерландов.