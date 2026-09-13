Речь идет об Артеме Степанове, который в этом сезоне впечатляет своей результативностью в чемпионате Нидерландов. Нападающий "Утрехта" не уходит с поля без забитого гола уже 5 матчей подряд, пишет 24 Канал.

Фантастическая голевая серия Степанова

После того как в первом туре нового сезона Эредивизи Артем Степанов даже не попал в заявку своего клуба, в следующих 5 матчах он обязательно отличился.

Благодаря такой форме нападающего "Утрехт" наконец-то сумел выиграть. Гол Степанова помог команде одержать победу в матче с "Эксельсиором" со счетом 2:1.

Гол Степанова в ворота "Эксельсиора": смотрите видео

Степанов стал самым молодым игроком с 2001 года, которому удалось забить в 5 матчах подряд чемпионата Нидерландов. Нападающему сейчас всего 19 лет.

Вызовут ли Степанова в сборную

Результативность игрока "Утрехта" сразу же заставила говорить о перспективах его приглашения в национальную команду.

Перед матчами Лиги Наций у сборной действительно не все гладко с нападающими: Артем Довбик с трудом адаптируется в "Болонье", Владислав Ванат имел конфликт с "Жироной" из-за вылета в Сегунду, а Роман Яремчук оказался не нужен "Олимпиакосу", но до сих пор не нашел себе новую команду. Фактически в хорошей форме и с постоянной игровой практикой остается только молодой Матвей Пономаренко.

Степанов имеет опыт выступлений за все юношеские и молодежные сборные Украины, но в национальную команду его до сих пор не привлекали.