Мова про Артема Степанова, який цього сезону вражає результативністю у чемпіонаті Нідерландів. Форвард Утрехта не йде з поля без забитого м'яча ось вже 5 поєдинків поспіль, пише 24 Канал.

Фантастична забивна серія Степанова

Після того, як у першому турі нового сезону Ередивізі Артем Степанов не потрапив навіть до заявки свого клубу, у наступних 5 матчах він обов'язково відзначався.

Завдяки такій формі нападника Утрехт нарешті спромівся виграти. Гол Степанова допоміг команді здобути успіх в поєдинку з Ексельсіором 2:1.

Гол Степанова у ворота Ексельсіора: дивіться відео

Степанов став наймолодшим з 2001 року гравцем, якому вдалося забити у 5 поспіль матчах нідерландської першості. Нападнику зараз лише 19 років.

Чи викличуть Степанова до збірної

Результативність гравця Утрехта одразу ж змусила говорити про перспективи його запрошення до національної команди.

Перед матчами Ліги Націй у збірної справді не все гаразд з нападниками: Артем Довбик важко адаптується у Болоньї, Владислав Ванат мав конфлікт з Жироною через виліт у Сегунду, а Роман Яремчук виявився непотрібний Олімпіакосу, але досі не знайшов собі нову команду. Фактично у хорошій формі та з постійною ігровою практикою залишається тільки молодий Матвій Пономаренко.

Степанов має досвід виступів за всі юнацькі та молодіжні збірні України, але до національної команди його досі не залучали.