Яремчук помог Олимпиакосу выиграть Кубок Греции: видео элитного гола украинца
- Олимпиакос выиграл Кубок Греции со счетом 2:0 против ОФИ, а украинский форвард Роман Яремчук забил гол в компенсированное время.
- В сезоне 2024/2025 Яремчук сыграл 31 матч за Олимпиакос, забил 9 голов и сделал 4 ассиста, добыв уже второй трофей в этом сезоне.
В субботу, 17 мая, состоялся финал Кубка Греции сезона-2024/2025. В решающей встрече турнира ОФИ сыграл против Олимпиакоса.
Кубковый поединок завершился победой Олимпиакоса со счетом 2:0. Одним из героев матча стал украинский форвард Роман Яремчук, сообщает 24 канал.
Читайте также Главный тренер Олимпиакоса вынес вердикт Яремчуку: останется ли украинец в клубе
Яремчук зажег в финале
До 90+3 минуты финального матча Кубка Греции Олимпиакос минимально побеждал ОФИ со счетом 1:0. Перед этим главный тренер "красно-белых" принял решение выпустить украинского нападающего Романа Яремчука.
Сначала Яремчук получил желтую карточку. Однако в компенсированное арбитром время Роман забил второй гол Олимпиакоса и помог своему клубу получить трофей.
Видео гола Романа Яремчука:
В текущей кампании Роман Яремчук сыграл за Олимпиакос в 31 матче в официальных турнирах. На счету украинского нападающего девять голов и четыре ассиста.
Для украинца это второй трофей в сезоне. Ранее Роман Яремчук стал чемпионом Греции в составе "Олимпиакос".