Яремчук помог Олимпиакосу выиграть Кубок Греции: видео элитного гола украинца

В субботу, 17 мая, состоялся финал Кубка Греции сезона-2024/2025. В решающей встрече турнира ОФИ сыграл против Олимпиакоса.

Кубковый поединок завершился победой Олимпиакоса со счетом 2:0. Одним из героев матча стал украинский форвард Роман Яремчук, сообщает 24 канал.

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Яремчук зажег в финале

До 90+3 минуты финального матча Кубка Греции Олимпиакос минимально побеждал ОФИ со счетом 1:0. Перед этим главный тренер "красно-белых" принял решение выпустить украинского нападающего Романа Яремчука.

Сначала Яремчук получил желтую карточку. Однако в компенсированное арбитром время Роман забил второй гол Олимпиакоса и помог своему клубу получить трофей.

Видео гола Романа Яремчука:

В текущей кампании Роман Яремчук сыграл за Олимпиакос в 31 матче в официальных турнирах. На счету украинского нападающего девять голов и четыре ассиста.

Для украинца это второй трофей в сезоне. Ранее Роман Яремчук стал чемпионом Греции в составе "Олимпиакос".