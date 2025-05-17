Кубковый поединок завершился победой Олимпиакоса со счетом 2:0. Одним из героев матча стал украинский форвард Роман Яремчук, сообщает 24 канал.
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Яремчук зажег в финале
До 90+3 минуты финального матча Кубка Греции Олимпиакос минимально побеждал ОФИ со счетом 1:0. Перед этим главный тренер "красно-белых" принял решение выпустить украинского нападающего Романа Яремчука.
Сначала Яремчук получил желтую карточку. Однако в компенсированное арбитром время Роман забил второй гол Олимпиакоса и помог своему клубу получить трофей.
Видео гола Романа Яремчука:
В текущей кампании Роман Яремчук сыграл за Олимпиакос в 31 матче в официальных турнирах. На счету украинского нападающего девять голов и четыре ассиста.
Для украинца это второй трофей в сезоне. Ранее Роман Яремчук стал чемпионом Греции в составе "Олимпиакос".