Называли нацистом и помогает армии: интересные факты о легенде Днепра Романе Зозуле

Роман Зозуля – один из величайших представителей украинского футбола. Бывший нападающий Днепра навсегда вписал свое имя в историю отечественного спорта.

17 ноября 2025 года Роман Зозуля празднует 35-летие. Что известно о бывшем футболисте, его карьеру, достижения и интересные факты из жизни – рассказывает 24 канал.

Читайте также Защищал Киев и был на передке: кто из украинских футболистов и тренеров воевал

Как сложилась карьера Зозули?

Как говорится в статье на Википедии, Роман Зозуля родился 17 ноября 1989 года в Киеве. Футбольный путь он начал в академии столичного Динамо в 2002 году.

Через четыре года форвард сыграл в одном матче за Динамо-3 (фарм-клуб киевлян) и сразу получил повышение в Динамо-2 (резервная команда).

Зозуля в Динамо / Фото киевского клуба

В главной команде столичного клуба нападающий дебютировал в мае 2008 года в матче против Ворсклы (2:1). Всего в составе "бело-синих" футболист сыграл в 32 матчах и забил 3 гола.

В 2011 году Зозуля подписал контракт с Днепром, в котором позже стал легендой клуба и любимцем фанатов. Всего в составе днепрян футболист провел пять сезонов.

Зозуля в Днепре / Фото днепровского клуба

С днепровским клубом он неоднократно становился бронзовым призером чемпионата Украины, а также завоевал серебряную медаль.

Кроме того, нападающий был частью сказки Днепра в Лиге Европы 2014/2015, помог команде добраться до финала турнира. В июле 2016 года футболист покинул команду и отправился в Европу.

Что известно о карьере Зозули в Европе?

27 июля 2016 года нападающий перешел в Реал Бетис. Украинец подписал контракт с испанским клубом на три года.

Зозуля в Бетисе / Фото испанского клуба

Однако в 2017 году Зозуля присоединился к Райо Вальекано на правах аренды. Однако переход в клуб из Мадрида был неудачным для футболиста.

Фанаты клуба были недовольны переходом нападающего, обвинив его в связях с ультраправыми организациями в Украине. В итоге он разорвал контракт с "пчелами".

Позже форвард подписал контракт с Альбасете из второго по силе дивизиона Испании, в котором играл до 2021 года.

В 2019 году произошел неприятный инцидент в матче между новой командой Зозули и Райо Вальекано. Фанаты мадридского клуба выкрикивали оскорбительные слова в сторону нападающего и назвали его нацистом.

В итоге главный арбитр остановил матч, а скандал набрал широкую огласку. В поддержку форварда высказалось МИД Украины, попросив власти Испании и местную федерацию футбола отреагировать на инцидент должным образом.

Также футболиста поддержал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что нападающего поддерживает не только его команда, но и вся страна.

В 2021 году Зозуля перешел в Фуэнлабраду, где провел один сезон. Последним клубом в карьере футболиста стало Райо Махадаонда, в котором он выступал с 2022 по 2023 годы.

Как Зозуля помогает Украине?

Футболист активно помогает Вооруженным Силам Украины. В 2015 году он основал благотворительный фонд "Народная армия".

Отметим, что Зозуля в конце 2015 года выставил медаль финалиста Лиги Европы на аукцион, которая была продана за 210 тысяч гривен. Все средства перечислили на помощь военным.

Интересно, что покупателем был дзюдоист Александр Киселев. Он перечислил деньги за медаль, но оставил ее футболисту.

Бывший нападающий Днепра за свою активную волонтерскую деятельность получил не одну награду. Экс-футболист имеет Отличие Президента Украины "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

В 2015 году он также получил нагрудный знак "За заслуги перед Вооруженными Силами Украины". А в 2020 году экс-форварда наградили медалью "Операции Объединенных Сил. За доблесть и верность".

Зозуля получил орден "За заслуги" / Фото Армияinform

В сентябре 2020 года Владимир Зеленский подписал указ о награждении Зозули орденом "За заслуги" 3 степени, пишет Армияinform. Бывший футболист получил награду в 2021 году.

Чем занимается Зозуля после завершения карьеры?

Роман Зозуля в последние годы играл в Испании. После завершения карьеры остался жить вблизи Мадрида.

Со временем бывший нападающий освоил профессию менеджера. Теперь же он вместе с Евгением Коноплянкой основали агентство Talents Birds, помогая футболистам трудоустроиться в европейских клубах.

Кроме того, Зозуля в июне этого года поделился сообщением в собственном инстаграме с футбольного стадиона.

Зозуля отметил, что не надевал бутсы два года после завершения карьеры. Он намекнул на возможное возвращение в футбол, заявив, что скучает по любимой игре.

Ранее мы рассказывали о том, как Сергей Ребров выглядел в молодости. Главный тренер сборной Украины увлекался не только футболом, а недавно в четвертый раз стал отцом.