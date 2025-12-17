Стармер дал Абрамовичу последний шанс передать Украине более 2 миллиардов фунтов за продажу Челси

Бывшему владельцу лондонского Челси Роману Абрамовичу грозит судебный иск от правительства Великобритании. Российский олигарх еще в 2022 году обещал отдать Украине средства от продажи Челси.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил перед Палатой общин. В своем заявлении он отметил необходимость передачи средств полученных Романом Абрамовичем от продажи Челси на гуманитарные нужды Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как в Британии обязали Абрамовича рассчитаться с Украиной?

Российскому олигарху сделали последнее предупреждение о необходимости выделения Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые он получил от продажи Челси. Абрамович должен осуществить перевод в течение 90 дней, иначе его ожидает судебный иск.

Мое сообщение Абрамовичу такое: время истекает, выполните взятое на себя обязательство и заплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина,

– говорится в заявлении Стармера.

Отметим, что выступление премьер-министра Великобритании состоялось накануне решающего саммита ЕС. На нем лидеров европейских государств будут призывать согласиться на использование замороженных активов России для предоставления кредита в размере 90 миллиардов евро.

Почему Абрамович должен отдать Украине деньги?