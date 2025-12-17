Стармер дав Абрамовичу останній шанс передати Україні понад 2 мільярди фунтів за продаж Челсі

Колишньому власнику лондонського Челсі Роману Абрамовичу загрожує судовий позов від уряду Великої Британії. Російський олігарх ще у 2022 році обіцяв віддати Україні кошти від продажу Челсі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив перед Палатою громад. У своїй заяві він наголосив на необхідності передачі коштів отриманих Романом Абрамовичем від продажу Челсі на гуманітарні потреби України, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Як у Британії зобов'язали Абрамовича розрахуватися з Україною?

Російському олігарху зробили останнє попередження щодо необхідності виділення Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, які він отримав від продажу Челсі. Абрамович повинен здійснити переказ упродовж 90 днів, інакше його очікує судовий позов.

Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте взяте на себе зобов'язання та заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною Путіна,

– йдеться у заяві Стармера.

Зазначимо, що виступ прем'єр-міністра Великої Британії відбувся напередодні вирішального саміту ЄС. На ньому лідерів європейських держав закликатимуть погодитися на використання заморожених активів Росії для надання кредити у розмірі 90 мільярдів євро.

Чому Абрамович повинен віддати Україні гроші?