В воскресенье, 3 августа, состоялся матч 1-го тура УПЛ между Кудривкой и Александрией. Дебютант чемпионата Украины неожиданно победил серебряного призера прошлого сезона со счетом 3:1.

Недавно появилась информация об инциденте с участием Романа Гагуна. Стало известно, что защитника Кудривки забрали в ТЦК, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также Кудривка ярко дебютировала в УПЛ, одержав победу над Александрией

Какова судьба Гагуна?

По имеющейся информации судьба Романа Гагуна была неизвестна. Однако впоследствии в комментарии "Украинскому футболу" Роман Солодаренко развеял слухи о футболисте Кудривки и ТЦК.

Президент клуба сообщил, что Роман Гагун тренируется вместе с командой. Также он объяснил, почему центральный защитник до сих пор не в заявке команды на сезон.

Сегодня команда собралась после победы над Александрией и он тренируется вместе с командой. Почему он до сих пор не заявке? В заявку вносят футболистов не президенты, не генеральные директора, а делают это исключительно тренеры. Заявлять футболистов можно еще до 31 августа, это все решают тренеры, это вопрос не ко мне. Если тренерский штаб решит внести Гагуна в заявку, то это будет сделано,

– сказал Солодаренко.

Стоит отметить, что Роман Гагун играл за Агробизнес, Верес, Рух, а зимой 2024 года перешел в Кудривку. Недавно футболист продлил контракт с клубом до конца текущего сезона.

Ранее сообщали о том, что Сергей Нагорняк едва не подрался с фанатом после матча Эпицентр – Шахтер в первом туре УПЛ. Тренер выразил возмущение действиями болельщиков.