Футболіста забрали ТЦК перед матчем УПЛ: у клубі виступили з заявою
- Футболіста Романа Гагуна забрали до ТЦК перед матчем УПЛ проти Олександрії.
- Матч між Кудрівкою та Олександрією завершився з рахунком 3:1 на користь дебютанта УПЛ.
У неділю, 3 серпня, відбувся матч 1-го туру УПЛ між Кудрівкою та Олександрією. Дебютант чемпіонату України несподівано переміг срібного призера минулого сезону з рахунком 3:1.
Нещодавно з'явилась інформація про інцидент за участі Романа Гагуна. Стало відомо, що захисника Кудрівки забрали до ТЦК, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.
Читайте також Кудрівка яскраво дебютувала в УПЛ, здобувши перемогу над Олександрією
Яка доля Гагуна?
За наявною інформацією доля Романа Гагуна була невідома. Проте згодом у коментарі "Українському футболу" Роман Солодаренко розвіяв чутки щодо футболіста Кудрівки та ТЦК.
Президент клубу повідомив, що Роман Гагун тренується разом з командою. Також він пояснив, чому центральний захисник досі не у заявці команди на сезон.
Сьогодні команда зібралася після перемоги над Олександрією і він тренується разом з командою. Чому він досі не заявці? В заявку вносять футболістів не президенти, не генеральні директори, а роблять це виключно тренери. Заявляти футболістів можна ще до 31 серпня, це все вирішують тренери, це питання не до мене. Якщо тренерський штаб вирішить внести Гагуна у заявку, то це буде зроблено,
– сказав Солодаренко.
Варто зазначити, що Роман Гагун грав за Агробізнес, Верес, Рух, а взимку 2024 року перейшов у Кудрівку. Нещодавно футболіст продовжив контракт з клубом до кінця поточного сезону.
Раніше повідомляли про те, що Сергій Нагорняк ледь не побився з фанатом після матчу Епіцентр – Шахтар у першому турі УПЛ. Тренер висловив обурення діями вболівальників.