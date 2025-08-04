Після мінімальної поразки від Шахтаря в стартовому турі УПЛ тренер Епіцентра Сергій Нагорняк не стримав емоцій — у Тернополі він вступив у словесну перепалку з фанатом, яка ледь не переросла в бійку, пише 24 Канал з посиланням на Ukraine Football 3.0.

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Що сталося після матчу

На відео видно, як фанат почав висловлювати претензії на адресу тренера, після чого Нагорняк підійшов до нього і між ними розгорілась коротка перепалка. Ситуацію оперативно розрядили інші присутні, які розвели сторони.

Згодом наставник Епіцентра висловив обурення діями частини публіки.

Мені не сподобалось, що вболівальники вибігали на поле. Розумію, що вони хотіли підійти до гравців, але якщо таке повториться – Тернопіль ризикує залишитися без футболу, бо стадіон можуть дискваліфікувати. Я сам втрутився, бо побачив, що один чоловік був, м’яко кажучи, не зовсім тверезий,

– сказав Сергій Нагорняк.

Скандал Нагорняка і фаната: дивіться відео

Нагадаємо, що Микола Сираш, з яким розгорівся скандал через мобілізацію у травні 2024 року, виступатиме за Локомотив.