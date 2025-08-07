Нещодавно з'явилась інформація про інцидент за участі Романа Гагуна. Стало відомо, що захисника Кудрівки забрали до ТЦК, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Яка доля Гагуна?

За наявною інформацією доля Романа Гагуна була невідома. Проте згодом у коментарі "Українському футболу" Роман Солодаренко розвіяв чутки щодо футболіста Кудрівки та ТЦК.

Президент клубу повідомив, що Роман Гагун тренується разом з командою. Також він пояснив, чому центральний захисник досі не у заявці команди на сезон.

Сьогодні команда зібралася після перемоги над Олександрією і він тренується разом з командою. Чому він досі не заявці? В заявку вносять футболістів не президенти, не генеральні директори, а роблять це виключно тренери. Заявляти футболістів можна ще до 31 серпня, це все вирішують тренери, це питання не до мене. Якщо тренерський штаб вирішить внести Гагуна у заявку, то це буде зроблено,

– сказав Солодаренко.

Варто зазначити, що Роман Гагун грав за Агробізнес, Верес, Рух, а взимку 2024 року перейшов у Кудрівку. Нещодавно футболіст продовжив контракт з клубом до кінця поточного сезону.

