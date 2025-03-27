Лидера сборной Украины летом могут выставить на продажу летом

Украинский футболист Роман Яремчук может быть летом выставлен на трансфер. Олимпиакос планирует избавиться от игрока.

Уже несколько месяцев руководство Олиампиакоса думает, что делать с Романом Яремчуком. В клубе задумывались над продажей футболиста.

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Яремчук может сменить клубную прописку

Руководство Олимпиакоса определило футболистов, которые летом пойдут на продажу. Одним из них будет Яремчук, который не оправдал ожиданий тренерского штаба пишет 24 канал со ссылкой на Sport24.gr.

В Олимпиакосе недовольны отсутствием стабильности в игре украинца и его высокой зарплатой. У главного тренера есть лучшие кандидаты на позицию форварда.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Роман Яремчук сыграл 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 голов и отдал три результативные передачи.