Сын чемпиона мира и легенды футбола приехал на просмотр в клуб Первой лиги

Команды Первой лиги ведут подготовку ко второй части сезона. В расположение ЮКСА Тарасовка прибыл сын одного из лучших нападающих в истории футбола Ромарио.

31-летний форвард Ромариньо тренируется с командой ЮКСА из чемпионской группы Первой лиги чемпионата Украины. Он является сыном бывшего нападающего сборной Бразилии и Барселоны Ромарио, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Дмитрия Венкова.

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Что известно о сыне Ромарио

Вполне вероятно, что в случае успешного просмотра команда из Тарасовки подпишет контракт с Ромарио-младшим, который играл в бразильской Серии А.

Ромариньо продолжил дело выдающегося отца и стал футболистом. Он играет на позиции форварда и вингера.

Сын Ромарио начал карьеру в академии Васко да Гама. За главную команду сыграл всего 4 матча (2 в Серии А, 2 – в Кубке Бразилии). Впрочем, закрепиться в Васко да Гама не сумел.

Во время футбольной карьеры Ромариньо сменил 15 клубов, но нигде надолго не задерживался. Играл преимущественно за команды из нижних дивизионов. По данным Transfermarkt, Ромариньо сыграл на профессиональном уровне 58 матчей и забил 2 гола. Однако эта статистика не является полной, ведь не включает матчи на уровне чемпионатов штата.

Справка. Ромарио – чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии. В 1994 году стал лучшим футболистом мира . Был лучшим бомбардиром чемпионатов Испании, Нидерландов, Бразилии, Лиги чемпионов. Всего за свою карьеру забил 749 голов.

Сейчас Ромариньо является игроком бразильской Америки, которая играет во втором дивизионе чемпионата штата Рио-де-Жанейро. Президентом клуба является его отец.