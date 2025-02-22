Киевское Динамо планирует усилить команду на вторую часть сезона. Киевлян заинтересовал партнер Неймара по Сантосу, пишет 24 канал со ссылкой на Jovem Pan Esportes.

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Трансферная цель Динамо

Ожидается, что киевляне арендуют Мигеля Терсероса и соглашение будет рассчитано до 2025 года.

На боливийца также претендуют бразильская Витория и эквадорский Эмелек, однако окружение футболиста считает Динамо лучшим вариантом.

Текущее соглашение Мигеля с бразильским клубом рассчитано до 2027 года.

Справка. В сезоне-2024/2025 Мигель Терсерос сыграл 4 матча за Сантос, в которых не отличался результативными действиями.

Отметим, что футболист также выступает за сборную Боливии.