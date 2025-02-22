Київське Динамо планує підсилити команду на другу частину сезону. Киян зацікавив партнер Неймара по Сантосу, пише 24 канал з посиланням на Jovem Pan Esportes.
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Трансферна ціль Динамо
Очікується, що кияни орендують Мігеля Терсероса і угода буде розрахована до 2025 року.
На болівійця також претендують бразильська Віторія та еквадорський Емелек, однак оточення футболіста вважає Динамо найкращим варіантом.
Поточна угода Мігеля з бразильським клубом розрахована до 2027 року.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Мігель Терсерос зіграв 4 матчі за Сантос, у яких не відзначався результативними діями.
Відзначимо, що футболіст також виступає за збірну Болівії.