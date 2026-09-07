Впервые в истории: вратарь забил два гола в матче чемпионата Нидерландов

Необычное событие произошло в 5-м туре Эредивизи в матче между Телстаром и Камбюром. Ничейный результат 2:2 был достигнут благодаря усилиям вратаря – но речь идет не о сэйвах, а о голах.

Вратарь хозяев отличился дважды, оба раза с пенальти, спас свою команду от поражения после того, как сам пропустил два мяча. Интерес к рекорду добавляет и имя его обладателя – Рональд Куман-младший, пишет 24 Канал.

Сын легенды вписал свое имя в историю

Рональд Куман-младший, как можно понять из имени, является сыном бывшего игрока "Аякса", ПСВ, "Фейенорда" и "Барселоны", а ныне известного тренера Рональда Кумана.

Отец 31-летнего футболиста в свое время был признан самым результативным защитником в истории игры – он забил почти 200 голов в 535 матчах на клубном уровне и еще 14 раз отличился в футболке сборной Нидерландов.

Сын, похоже, унаследовал от отца голевые гены – но выбрал амплуа даже не в обороне, а в воротах. Вратарь вот уже 5 лет верен "Телстару", за который провел около полутора сотен матчей.

До матча с "Камбюром" в активе Кумана-младшего уже был один забитый гол. Но никто не ожидал, что он сможет стать автором сразу дубля.

Как Куман-младший спас матч в Эредивизи

Перед тем, как начать исторический камбэк, Куман-младший сам способствовал созданию критической ситуации для "Телстара" – ведь пропустил два гола в течение семи минут второго тайма.

Однако почти сразу после этого клуб получил право на пенальти, а сын легенды попросил партнеров дать ему шанс. Куман не подвел и сократил отставание.

Игра затянулась, арбитр добавил более 10 минут, и у "Телстара" появился еще один шанс в виде второго пенальти. И снова к мячу подошел Куман – а уже через мгновение безумно праздновал исторический дубль, получив от рефери желтую карточку за снятую футболку и чрезмерные эмоции.

Дубль вратаря Рональда Кумана-младшего: смотрите видео

Никогда ранее за всю историю розыгрыша чемпионата Нидерландов вратарю не удавалось забить два гола в одном матче.