Воротар господарів відзначився двічі, обидва рази з пенальті, врятувавши свою команду від поразки після того, як сам пропустив два м'ячі. Додає цікавості рекорду й ім'я його власника – Рональд Куман-молодший, пише 24 Канал.

Син легенди вписав ім'я в історію

Рональд Куман Джуніор, як можна зрозуміти з імені, є сином колишнього гравця Аякса, ПСВ, Феєнорда та Барселони, а нині відомого тренера Рональда Кумана.

Батько 31-річного футболіста свого часу був визнаний найбільш результативним захисником в історії гри – він забив майже 200 голів у 535 іграх на клубному рівні і ще 14 разів відзначався у футболці збірної Нідерландів.

Син, схоже, перейняв у батька гольові гени – але обрав амплуа навіть не в обороні, а у воротах. Голкіпер ось вже 5 років вірний Телстару, за який провів близько півтори сотні матчів.

До протистояння із Камбюром в активі Кумана-молодшого вже був один забитий гол. Але ніхто не очікував, що він зможе стати автором одразу дубля.

Як Куман-молодший врятував матч в Ередивізі

Перед тим, як розпочати історичний камбек, Куман Джуніор сам долучився до створення критичної ситуації для Телстара – адже пропустив два голи упродовж семи хвилин другого тайму.

Проте майже одразу після цього клуб отримав право на пенальті, а син легенди попросив партнерів дати йому шанс. Куман не підвів і скоротив відставання.

Гра затягнулась, арбітр дав переграти понад 10 додаткових хвилин, і у Телстара випала ще одна нагода у вигляді другого одинадцятиметрового. І знову до м'яча підійшов Куман – а вже за мить шалено святкував історичний дубль, отримавши від рефері жовту картку за скинуту футболку та надмірні емоції.

Дубль воротаря Рональда Кумана-молодшого: дивіться відео

Ніколи раніше за весь час розіграшу нідерландської першості воротарю не вдавалося забити двічі в одному матчі.