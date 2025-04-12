Роналду вырвал победу для Аль–Насра в чемпионате Саудовской Аравии: видео невероятных голов

Португалец продолжает феерить в Саудовской Аравии под занавес карьеры. В матче против Аль-Рияда Роналду оформил дубль и принес команде третью победу подряд.

В чемпионате Саудовской Аравии в этот уик-энд проходят игры 27 тура сезона 2023-2024. Особое внимание фанатов приковано к Аль-Насру, за который выступает Криштиану Роналду, сообщает 24 Канал.

По теме Роналду может сменить команду перед Клубным чемпионатом мира

Роналду зажигает

На этой неделе команда португальца встречалась дома с середняком турнира Аль-Риядом. Матч начался не слишком удачно для команды Пиоли, ведь гости выиграли первый тайм с минимальным счетом.

Но после перерыва Аль-Наср смог сделать камбэк и главным героем матча стал как раз Роналду. В течение восьми минут Криштиану оформил дубль после передал от Садио Мане.

Сначала португалец замкнул прострел вингера перед пустыми воротами Аль-Рияда. А второй гол Роналду получился очень красивым. Мяч идеально лег на ногу нападающему, который слета из-за пределов штрафной площади забил гостям победный гол.

Видео дубля Роналду:

Таким образом, Криштиану постепенно приближается к показателю в тысячу точных ударов за карьеру. Сейчас их у Роналду 933, из которых 30 – в текущем сезоне.

Читайте также Роналду установил абсолютный рекорд международного футбола: историческое видео

Победа позволила Аль-Насру сократить отставание от Аль-Хиляля, оно теперь составляет один балл. Лидером таблицы за семь туров до финиша является Аль-Иттихад, который опережает команду Роналду на восемь баллов.