Легендарный Роналду, блестящий Фирмино: топ-5 звездных подписаний Саудовской Аравии

Современный футбол со временем все больше превращается в бизнес. В любимую игру миллионов вошли крупные инвесторы, которые предлагают бешеные деньги и пытаются привлечь внимание всего мира к себе.

Чемпионат Саудовской Аравии из малоизвестной лиги превратился в грандиозный и масштабный проект с большим количеством звездных футболистов. 24 канал предлагает вспомнить пятерку знаменитых игроков, которые перешли в местную Про-лигу.

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Рубен Невеш

Рубен Невеш в Аль-Хиляле / Фото Getty Images

Рубен Невеш еще мог поиграть в европейском футболе, однако португалец решил покинуть Англию и перебраться в Саудовскую Аравию. В июне 2023 году хавбек перешел из Вулверхэмптона в Аль-Хиляль.

"Голубая волна" заплатила "волкам" 55 миллионов евро за португальского полузащитника, что стало рекордной продажей для английского клуба. Контракт игрока с саудитами рассчитан до июня 2026 года.

После перехода в Аль-Хиляль Рубен Невеш стал ключевым игроком центрального звена команды. Португальский хавбек вместе с "голубой волной" дважды победил в Суперкубке страны, а также выиграл чемпионат и Кубок Короля.

Роберто Фирмино

Роберто Фирмино в Аль-Ахли / Фото Getty Images

Роберто Фирмино в июле 2023 года присоединился к саудовскому Аль-Ахли, покинув Ливерпуль. Бразильский нападающий подписал контракт до 2026 года. Уже в дебютном матче за новый клуб он оформил хет-трик в ворота Аль-Хазема.

Однако в сезоне 2024/2025 Фирмино столкнулся с проблемой в саудовском клубе. Причиной стало ограниченное количество иностранцев в составе команды, поэтому после трансфера Галено из Порту он был исключен из заявки на матчи чемпионата.

Однако в Азиатской Лиге чемпионов менее строгие правила, поэтому Роберто Фирмино хорошо сумел раскрыть себя в этом турнире. В текущей кампании Аль-Ахли одолел в финале Кавасаки Фронтале и получил чемпионский кубок, бразилец в решающей игре оформил дубль из ассистов.

Неймар

Неймар в Аль-Хиляль / Фото Getty Images

Неймар перешел в Аль-Хиляль, покинув ПСЖ в августе 2023 года. Первый сезон в новом клубе для Неймара выдался неудачным. Ведь бразилец получил травму во время матча отбор на ЧМ-2026 против Уругвая.

Таким образом звездный 90-миллионный вингер всю прошлую кампанию восстанавливался от травмы крестообразных связок. В октябре этого года Неймар вернулся в состав команды, но через месяц у него случился рецедив.

В итоге Неймар вернулся в Бразилию, ведь в Аль-Хиляли не рассчитывают на игрока. 33-летний вингер сейчас выступает за родной клуб Сантос, где начинал играть в футбол.

Карим Бензема

Карим Бензема в Аль-Иттихад / Фото Getty Images

Переезд Карима Бензема в Саудовскую Аравию вызвал шок у немалого количества болельщиков, в частности, мадридского Реала. Француз, который зажег в Лиге чемпионов и помог "сливочным" выиграть желанный трофей, поехал доигрывать на Ближнем Востоке.

После 14 лет в "Королевском клубе" Карим Бензема перебрался в Саудовскую Аравию. Французский форвард присоединился к Аль-Иттихаду на правах свободного агента в 2023 году, подписав контракт на 3 года с зарплатой в 100 миллионов евро.

Бензема сразу стал капитаном команды. В текущей кампании Аль-Иттихад близок к чемпионству в саудовской Про-лиге, имея 68 пунктов за 4 тура до конца турнира. Одним из создателей сказки беспрекословно является француз, который забил 18 голов в чемпионате.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото Getty Images

Конечно, лучшей инвестицией саудитов является подписание Криштиану Роналду. Именно с перехода легендарного португальца начался наплыв звездных игроков, ведь он популяризировал саудовскую Про-лигу.

Криштиану Роналду после ссоры с Эриком Тен Хагом в Манчестер Юнайтед разорвал контракт с "красными дьяволами". В декабре 2022 года португальский нападающий на правах свободного агента присоединился к Аль-Насра, заключив соглашение до июня 2025 года с зарплатой в 200 миллионов евро в год.

С командными трофеями у Роналду в Аль-Насре сложно. "Рыцари Неджда" дважды становились вице-чемпионами саудовской Про-лиги и выигрывали Арабскую клубную Лигу в 2023 году.

В текущей кампании Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата. На счету легендарного португальца 23 забитых мяча в 27 матчах в саудовской Про-лиге.