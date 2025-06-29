Дело не только в футболе, – Роналду сделал откровенное заявление о своей карьере

Криштиану Роналду сделал свой выбор в пользу Аль-Насра. Легендарный португальский футболист решил продолжить карьеру в саудовском клубе.

"Эль Бичо" подписал контракт с "Рыцарями Неджда" на два сезона. Криштиану Роналду объяснил, почему принял решение остаться в Аль-Насре, сообщает 24 канал со ссылкой на клубный канал.

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Почему Роналду продолжил карьеру в Аль-Насре

Криштиану Роналду признался, что хочет не только выигрывать, а также способствовать развитию Саудовской Аравии. Португалец выделил роль болельщиков в принятии своего решения.

Роналду отметил, что хочет продолжать дарить фанатам радость, потому что они, чтобы не произошло поддерживают нападающего всю его карьеру. Конечно, Криштиану также хочет выиграть долгожданный трофей с Аль-Насром.

Дело не только в футболе, я всегда хочу делать вклад в развитие страны. И, как я уже говорил, я хочу выиграть серьезный трофей с этим клубом. Не только Кубок арабских чемпионов, который мы выиграли два года назад, но и что-то большее. Я верю, что у нас есть потенциал завоевывать более важные титулы,

– сказал Роналду.

Напомним, что в прошлом сезоне Криштиану Роналду сыграл в 41 матче за Аль-Наср во всех турнирах. Легендарный португалец забил 35 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, сколько Криштиану Роналду зарабатывает за минуту, подписав новый контракт с Аль-Насром. Португальский футболист получает огромные средства.