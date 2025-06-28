Астрономическая зарплата, бонусы: появились новые детали контракта Роналду с Аль-Насром

Криштиану Роналду все-таки остается в Аль-Насре. Легендарный форвард недавно подписал новый контракт с саудовским клубом.

40-летний португалец согласно новому контракту получил бешеные условия в Аль-Насри. В западных СМИ появились все детали соглашения нападающего с клубом, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Детали контракта Роналду с Аль-Насром

По имеющейся информации, Криштиану Роналду будет получать в Аль-Насре – 178 миллионов фунтов в год. Футболист также получит подписной бонус в размере 24,5 миллиона, который в следующем сезоне возрастет до 38 миллионов евро.

Легендарный португалец по новому контракту получил некоторые акции клуба на сумму 33 миллиона фунтов. Роналду получит бонусы за триумф в Саудовской Про-лиге, а также за получение "Золотой бутсы".

К слову. Криштиану Роналду в сезоне 2024/2025 стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Португалец забил 25 голов в 30 матчах за Аль-Наср.

Криштиану Роналду за два года в Аль-Насре может заработать астрономические средства. По общему подсчету заработок нападающего составит 492 миллиона фунтов.

Ранее сообщали, что Пабло Бун рассказал свою версию о начале отношений между Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес. Давний друг девушки опроверг хорошую историю любви.