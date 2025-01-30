Роналду подарил футболку с автографом российскому бойцу UFC: позорное видео

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду завел новых друзей в Саудовской Аравии. Португальский форвард Аль-Насра провел встречу с представителем страны-агрессора.

Российский боец UFC Шара Буллет (настоящее имя Шарабутдин Магомедович Магомедов – 24 Канал) откликнулся на приглашение Аль-Насра и посетил тренировку команды. Там он познакомился с главной звездой саудовской Про-лиги Криштиану Роналду, пишет 24 Канал.

Читайте также Криштиану Роналду эмоционально поздравил Джорджину Родригес с днем рождения: горячее фото пары

Роналду подмочил себе репутацию

Соответствующее видео встречи опубликовала официальная страница Аль-Насра в сети Х. В ролике Роналду тепло поздоровался с россиянином. Он подарил Шара Буллету свою футболку, на которой оставил автограф.

Взамен россиянин пригласил футбольную звезду на турнир UFC, который состоится 1 февраля в Саудовской Аравии.

Роналду встретился с бойцом UFC из России: видео

Буллет также похвастался футболкой Роналду в соцсетях. Интересно, что подписчики россиянина напомнили ему, что ранее он восхищался аргентинцем Лионелем Месси – вечным конкурентом португальца.

Шара Буллет с футболкой Роналду / фото из инстаграма россиянина

Отметим, что на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии Шара Буллет сразится с 37-летним англичанином Майклом "Веномом" Пейджем.