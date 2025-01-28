Криштиану Роналду является одним из лучших футболистов в истории футбола. Португалец смог выиграть более 30-ти трофеев за свою карьеру, среди которых пять титулов Лиги чемпионов и победа на Евро-2016.

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Теплое поздравление

Также нападающий счастлив и в личной жизни. Уже более восьми лет Криштиану имеет отношения с испанской моделью Джорджиной Родригес, которая покоряет соцсети своей красотой.

27 января девушка отпраздновала свой 31-ый день рождения. По этому случаю Роналду опубликовал очень трогательный пост у себя в соцсетях, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу CR7 в инстаграм.

Моя любимая, мать, партнерша, лучшая подруга, жена! С днем рождения, любовь моя! Твой свет нас вдохновляет, а твоя любовь заряжает,

– написал Роналду.

Напомним, пара начала встречаться в 2016 году и пока не сообщала о браке. Пара воспитывает пятерых детей. Криштиану-младший, Матео и Ева были рождены суррогатной матерью, тогда как для Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды Джорджина является родной мамой.

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Сейчас Роналду 39 лет и он доигрывает в Саудовской Аравии за клуб Аль-Наср. Там его результативность не снижается, В 93-х матчах за два сезона CR7 забил 86 матчей и отдал 18 ассистов.