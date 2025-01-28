Кріштіану Роналду є одним з найкращих футболістів в історії футболу. Португалець зміг виграти більше 30-ти трофеїв за свою кар'єру, серед яких п'ять титулів Ліги чемпіонів та перемога на Євро-2016.

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Тепле привітання

Також нападник щасливий і в особистому житті. Вже більше восьми років Кріштіану має стосунки із іспанською моделлю Джорджиною Родрігес, яка підкорює соцмережі своєю красою.

27 січня дівчина відсвяткувала свій 31-ий день народження. З цієї нагоди Роналду опублікував дуже зворушливий пост у себе в соцмережах, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку CR7 в інстаграм.

Моя кохана, мати, партнерка, найкраща подруга, дружина! З днем народження, любов моя! Твоє світло нас надихає, а твоя любов заряджає,

– написав Роналду.

Нагадаємо, пара почала зустрічатися у 2016 році та поки не повідомляла про шлюб. Пара виховує п'ятьох дітей. Кріштіану-молодший, Матео та Єва були народжені сурогатною матір'ю, тоді як для Алани Мартіни та Белли Есмеральди Джорджина є рідною мамою.

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Зараз Роналду 39 років і він дограє у Саудівській Аравії за клуб Аль-Наср. Там його результативність не знижується, У 93-х матчах за два сезони CR7 забив 86 матчів та віддав 18 асистів.