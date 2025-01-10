Португальський футболіст Кріштіану Роналду регулярно робить різні рекламні інтеграції. Стало відомо, скільки платять легенді за один пост в інстаграмі, пише 24 канал з посиланням на Sport Bible.

Читайте також "Забиває 24 роки поспіль": Роналду підкорився черговий рекорд – відео історичного голу

Скільки Роналду забиває з реклами

Не так давно представники португальця виставили рахунок саудівській телекомунікаційній компанії "Mobily" на 1 мільйон євро за 4,5 години роботи. У цю суму входили п'ять підписаних футболок і дві згадки в соціальних мережах Кріштіану.

Один рекламний пост в інстаграмі Роналду коштує 3 мільйони євро, що є найвищою ціною серед усіх людей.

Зокрема компанія "Sportlobster" підписала з португальцем контракт, за яким вона платить 300 000 євро за певну кількість публікацій у соцмережах футболіста.

Відзначимо, що наразі Кріштіану Роналду є найпопулярнішою особою в інстаграмі. Він має 647 мільйонів підписників.