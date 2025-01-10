Португальский футболист Криштиану Роналду регулярно делает различные рекламные интеграции. Стало известно, сколько платят легенде за один пост в инстаграме, пишет 24 канал со ссылкой на Sport Bible.

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Сколько Роналду забивает из рекламы

Не так давно представители португальца выставили счет саудовской телекоммуникационной компании "Mobily" на 1 миллион евро за 4,5 часа работы. В эту сумму входили пять подписанных футболок и два упоминания в социальных сетях Криштиану.

Один рекламный пост в инстаграме Роналду стоит 3 миллиона евро, что является самой высокой ценой среди всех людей.

В частности компания "Sportlobster" подписала с португальцем контракт, по которому она платит 300 000 евро за определенное количество публикаций в соцсетях футболиста.

Отметим, что сейчас Криштиану Роналду является самым популярным лицом в инстаграме. Он имеет 647 миллионов подписчиков.