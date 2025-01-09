Сегодня, 9 января, состоялся матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Между собой встречались Аль-Наср и Аль-Охдуда, сообщает 24 канал.

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Роналду снова первый

Криштиану Роналду отметился первым голом в 2025 году. Легендарный португалец успешно реализовал пенальти и вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1 на 42-й минуте матча против Аль-Охдуда.

Таким образом 39-летний форвард Аль-Насра установил новый рекорд. Криштиану стал первым игроком в истории футбола, который забивает 24 года подряд, начиная с 2002 года.

Исторический гол Роналду: смотрите видео

За всю карьеру Криштиану Роналду забил всего 917 голов за сборную и клубы. В текущей кампании, этот забитый мяч стал 17 для фантастического португальца, а также он отдал 3 результативные передачи.