Сьогодні, 9 січня, відбувся матч 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Між собою зустрічались Аль-Наср та Аль-Охдуда, повідомляє 24 канал.

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Роналду знову перший

Кріштіану Роналду відзначився першим голом у 2025 році. Легендарний португалець успішно реалізував пенальті та вивів свою команду вперед, зробивши рахунок 2:1 на 42-й хвилині матчу проти Аль-Охдуда.

Таким чином 39-річний форвард Аль-Насра встановив новий рекорд. Кріштіану став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки підряд, починаючи з 2002 року.

Історичний гол Роналду: дивіться відео

За всю кар'єру Кріштіану Роналду забив загалом 917 голів за збірну та клуби. У поточній кампанії, цей забитий м'яч став 17 для фантастичного португальця, а також він віддав 3 результативні передачі.