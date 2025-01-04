39-річний форвард може покинути Аль-Наср та повернутись в Європу. Зірковим нападником цікавиться клуб з його рідного чемпіонату, повідомляє 24 канал з посиланням на El Gol Digital.

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Роналду може повернутись в Португалію

Стало відомо, що Спортінг, де Кріштіану почав професійну кар'єру, проявляє серйозний до одного з найкращих гравців в історії футболу. Роналду може погодитись на перехід в лісабонський клуб.

Португальський ветеран неодноразово заявляв, що хоче завершити кар'єру в рідному Спортінгу. Зазначимо, що контракт Роналду з Аль-Насром добігає кінця влітку 2025 цього року.

Саудити мають наміри втримати Кріштіану, запропонувавши йому новий контракт. Однак 39-річний нападник не поспішає підписувати угоду.

Довідка. Кріштіану Роналду міг перейти в ПСЖ влітку 2025 року. Трансфер португальця у французький клуб зірвався через політику парижан, які планують омолодити склад команди.

Якщо Роналду повернеться в Спортінг він може знову зіграти в Лізі чемпіоном. Таким чином португалець може покращити свій рекорд за кількістю голів у головному європейському турнірі.

У поточній кампанії Кріштіану Роналду зіграв у 19 матчах за Аль-Наср в офіційних турнірах. На рахунку легендарного португальця 16 голів та три результативні передачі.