Легенда футболу Кріштіану Роналду продовжує виступи у Саудівській Аравії. Нападник проводить неймовірний сезон, відзначившись 16 голами у 19-ти матчах.

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Замінити Неймара

Контракт португальця із клубом завершується вже влітку, тому у ЗМІ з'являється чимало чуток щодо майбутнього Кріштіану. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на todofichajes, Роналду цілком може залишитись у Саудівській Аравії.

Інтерес до Кріштіану проявляє Аль-Хіляль, який є чинним чемпіоном країни. "Сині хвилі" влітку мають намір попрощатися із зірковим Неймаром через велику травматичність бразильця.

Саме йому на заміну і хочуть придбати Роналду. Аль-Хіляль бажає оформити трансфер на початку червня у спеціальне вікно від ФІФА, щоб Кріштіану можна було заявити на Клубний чемпіонат світу.

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На цьому турнірі аравійці зіграють в одній групі з Реалом, Зальцбургом та Пачукою. Наразі Аль-Хіляль посідає друге місце в місцевому чемпіонаті, відстаючи від лідера Аль-Іттіхада на два бали. Аль-Наср посідає четверту позицію (-12 очок від першого місця).