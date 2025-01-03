ПСЖ планував підписати Кріштіану Роналду влітку 2025 року. Однак парижани згодом відмовились від ідеї трансферу нападника Аль-Насра, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichjaes.net.

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Чому у ПСЖ відмовились від Роналду?

Контракт Кріштіану Роналду з Аль-Насром спливає влітку 2025 року. Легендарний португалець не поспішає пролонгувати угоду з саудівським клубом.

Тому парижани мали нагоду підписати Кріштіану вільним агентом. Однак у клубі зовсім інша спортивна політика, яка вплинула на рішення ПСЖ не підписувати Роналду.

У клубі прагнуть омолодити склад команди, тому майже 40-річний Кріштіану Роналду не вписується в структуру паризького колективу.

Довідка. У поточному сезоні Кріштіану Роналду зіграв у 19 матчах за Аль-Наср. Фантастичний португальський нападник відзначився 16 голами та 3 результативними передачами.

Раніше Кріштіану Роналду висловився щодо низького рівня французької Ліги 1. Згодом португалець отримав дотепну відповідь від представників чемпіонату.