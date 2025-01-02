Нещодавно Кріштіану Роналду висловився про "Золотий м'яч" іспанського опорника. Португалець вважає, що Вінісіус Жуніор повинен був отримати нагороду найкращого гравця світу.

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Відповідь Родрі

Родрі відповів на слова Кріштіану Роналду щодо незаслуженого "Золотого м'яча", повідомляє 24 канал із посиланням на іспанське видання AS.

Лідер Манчестер Сіті зазначив, що португалець, який неодноразово вигравав "Золотий м'яч", знає, як працює обрання переможця. Іспанець розповів, що не очікував такого результату.

Ну це справді стало несподіванкою, тому що він краще за всіх знає, як працює ця премія і насамперед як обирають переможця. Цього року журналісти, які голосували, вирішили, що я маю перемогти. Ймовірно, саме ці журналісти в якийсь момент проголосували за, щоб він переміг, і я думаю, що тоді він погодився б,

– сказав Родрі.

Нагадаємо, що Родрі отримав "Золотий м'яч" у результаті голосування серед журналістів з різних країн. Іспанець випередив Вінісіуса Жуніор всього на декілька пунктів.