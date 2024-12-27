Сьогодні, 27 грудня, в Дубаї відбулась церемонія нагородження Global Score Awards. 39-річний Кріштіану, який грає за Аль-Наср, здобув ще один трофей у своїй кар'єрі, повідомляє 24 канал.

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Роналду – гравець року

Кріштіану Роналду отримав визнання за свої досягнення у 2024 році. Легендарний португалець забив чималу кількість голів за збірну та Аль-Наср.

39-річного форварда визнали найкращим гравцем Близького Сходу у 2024 році. Серед конкурентів Кріштіану були Ріяд Марез, Сергей Мілінкович-Савич, Салем Аль-Досарі та Суф'ян Раїмі.

Довідка. Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії футболу, який забив 900-й гол в кар'єрі. Історична подія відбулась під час матчу 1-го туру Ліги націй-2024/2025 Португалія – Хорватія.

Зазначимо, що у поточній кампанії Кріштіану Роналду зіграв у 19 матчах за Аль-Наср. Португалець на своєму рахунку має 16 забитих м'ячів та 3 результативні передачі.