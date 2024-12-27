Сьогодні, 27 грудня, у Дубаї відбулась церемонія нагородження Globe Soccer Awards. Представники "Королівського клубу" зібрали майже всі нагороди, повідомляє 24 канал.

Читайте також Реал вирішив змінити назву легендарного стадіону "Сантьяго Бернабеу"

Результати Globe Soccer Awards

Вінісіус Жуніор за свої досягнення у минулому сезоні був визнаний найкращим гравцем року від Globe Soccer Awards. Бразилець випередив таких легенд футболу, як Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

24-річний зірковий вінгер Реала також отримав нагороду, як найкращий форвард року. Конкурента Андрія Луніна в Реалі Тібо Куртуа було визнано найкращим голкіпером року.

Довідка. Раніше Вінісіус Жуніор став переможцем у номінації найкращий гравець року від FIFA The Best Awards 2024.

У номінації найкращий президент та тренер року перемогли також представники Реала – Флорентіно Перес та Карло Анчелотті, відповідно. Найкращим півзахисником року став Джуд Беллінгем.

Найкращим клубом року безсумнівно визнали Реал. Єдина нагорода, яка не поїхала у Мадрид, це найкращий молодий гравець року, ним став Ламін Ямал з Барселони.