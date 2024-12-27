"Сантьяго Бернабеу" матиме спрощену назву "Бернабеу". У клубі пояснили, що зміна назви однієї з найкращих арен у світі, пов'язана з комерційним рішенням, повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

Читайте також Президент Реала прийняв несподіване рішення щодо тренера на новий сезон: з ким працюватиме Лунін

Історія "Сантьяго Бернабеу"

Перший матч на легендарному "Сантьяго Бернабеу" відбувся 14 грудня 1947 року. Тоді ще на "Нуево Чамартин" у матчі-відкритті Реал зіграв проти португальського Белененсеша.

У 1955 році на черговому з'їзді акціонерів клубу було прийнято рішення перейменувати стадіон. З того часу арена була названа на честь легендарного гравця та президента мадридців Сантьяго Бернабеу.

Стадіон зазнав чималої кількості реконструкцій, а також фіналів європейських та міжнародних турнірів. "Сантьяго Бернабеу" став справжньою фортецею, у якій Реал не залишає шансів суперників.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Реал посідає другу сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги. "Королівський клуб" відстає на один бал, лише від іншого мадридського колективу.