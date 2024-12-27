Іспанське видання Defensa Central повідомило, що президент Реала Флорентіно Перес може залишити Карло Анчелотті біля керма команди до кінця наступного сезону-2025/2026, інформує 24 Канал.

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Хто тренуватиме Реал у сезоні-2025/2026

Якраз до цього терміну Карло Анчелотті має чинний контракт із "вершковими".

Раніше була інформація, що у новому сезоні "Королівським клубом" керуватиме Хабі Алонсо, який покине леверкузенський Баєр. Тепер стало відомо, що у Реалі хочуть безкоштовно укласти угоду із іспанським коучем "фармацевтів", з якими у нього контракт до кінця наступного сезону-2025/2026.

Найбільше розмов було навколо звільнення Анчелотті із посади головного тренера Реала після негативної серії мадридців у цьому сезоні-2024/2025. Однак команді вдалось покращити свої результати та вибратись із кризи.

Після 18-ти турів Реал йде поблизу вершини таблиці Ла Ліги, набравши 40 балів. Підопічні Анчелотті поступаються лише іншому мадридському клубу Атлетіко одним балом. Також "Королівський клуб" випереджає Барселону на два пункти, яка йде третьою.

В останньому матчі Реала у 2024-му році мадридці впевнено переграли Севілью 4:2.

Довідка. Свій наступний матч Реал проведе 3 січня у гостях у Валенсії. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Мадридський клуб вже провів під керівництвом італійського коуча 198 поєдинків.