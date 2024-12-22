Реал – Севілья 4:2

Голи: Мбаппе 10, Вальверде, 20, Родріго, 34, Діас, 53 – Ромеро, 35, Лукебакіо, 85

По справжньому особливим став матч у Мадриді. Саме на "Сантьяго Бернабеу" відбулась прощальна гра легенди Севільї Хесуса Наваса, який вирішив завершити кар'єру, повідомляє 24 канал.

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Реал на класі обіграв Севілью

"Королівський клуб" підходив до матчу проти Севільї у піднесеному настрої. За декілька днів до поєдинку "вершкові" здобули Міжконтинентальний кубок, обігравши у фіналі мексиканську Пачуку.

Реал швидко відкрив рахунок завдяки зусиллям Кіліана Мбаппе. Зірковий француз отримав м'яч перед карним майданчиком суперника та завдав потужного удару, що призвело до гола.

На 20-й хвилині протистояння Феде Вальверде розрядив свою гармату. Уругвайський півзахисник приблизно з 30 метрів влучно поцілив у ворота Севільї та подвоїв перевагу Реала.

За 14 хвилин рахунок матчу на табло став 3:0 на користь "вершкових". Забитим м'ячем відзначився один з лідерів атаки мадридців Родріго.

Довідка. Хесус Навас, для якого цей матч став останнім в кар'єрі, зіграв за Севілью більше, ніж у 700 поєдинках. У складі андалусійців легендарний захисник 4 рази виграв Лігу Європи, 1 Суперкубок УЄФА, 2 Кубки Іспанії та 1 Суперкубок країни.

Севілья швидко змогла відіграти один м'яч. Андалусійці провели вдалу атаку одразу після розіграшу з центра поля, голом на свій рахунок записав Ісаак Ромеро.

На 53-й хвилині матчу Браїм Діас знову збільшив перевагу Реала. Мбаппе дотепно в один дотик зіграв на марокканця, який впевнено переграв голкіпера – 4:1.

За п'ять хвилин до кінця основного часу Доді Лукебакіо забив другий гол Севільї. Однак, цей забитий м'яч не допоміг вирвати бодай нічию.

У підсумку матч завершився перемогою Реала 4:2, а найкращим гравцем протистояння став Кіліан Мбаппе. "Королівський клуб" обігнав Барселону за очками та вийшов на друге місце в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Реал – Севілья: