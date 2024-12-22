Вже тривалий час існує конфлікт між Кіліаном Мбаппе та ПСЖ. Зокрема паризький клуб винен футболісту 55 мільйонів євро бонусів, пише 24 канал з посиланням на AS.

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Мбаппе погрожує ПСЖ

Зазначається, що Професіональна футбольна ліга Франції два рази стала на бік футболіста, однак парижани назвали орган некомпетентним, щоб ухвалювати певні рішення у таких справах. Наразі цю справу розглядатиме французький суд з трудових спорів.

Якщо і він не зможе вплинути на рішення ПСЖ, то представники Мбаппе погрожують зверненням у Французьку федерацію футболу, а згодом і в УЄФА з вимогою позбавити ПСЖ ліцензії для виступів на міжнародній арені.

Нагадаємо, що влітку 2024 року Кіліан Мбаппе перейшов у Реал вільним агентом, що і спровокувало конфлікт з керівництвом паризького клубу.