25-річний воротар Реала зацікавив гранд німецького футболу. Боруссія Дортмунд планує підписати українського голкіпера "вершкових" повідомляє 24 канал із посиланням на Defensa Central.

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Лунін замінить Кобеля

Голкіпер "джмелів" Грегор Кобель зацікавив лондонський Челсі. "Аристократи" готові викласти за швейцарського воротаря близько 70 мільйонів євро.

Повідомляють, що Кобель може перейти в лондонський клуб наступного літа. Якщо швейцарець покине команду, то Боруссія готова витратити частину коштів, аби підписати Андрія Луніна.

Зазначимо, що контракт українця з Реалом розрахований до літа 2030 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Андрія Луніна – 25 мільйонів євро, тоді як "вершкові" планують отримати не менше 30 мільйонів євро.

Довідка. Андрій Лунін за підсумками минулого сезону став третім найкращим воротарем світу у номінації від France Football. Українець також посів четверте місце серед топ воротарів світу на премії FIFA The Best Awards.

У поточному сезоні Андрій Лунін зіграв у п'яти матчах за Реал в офіційних турнірах. Український голкіпер пропустив вісім м'ячів та двічі зберіг ворота "вершкових" недоторканими.