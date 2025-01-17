Футболист Аль-Насра Криштиану Роналду остается самым высокооплачиваемым игроком на данный момент. В Саудовскую Аравию португалец переехал в начале 2023 года.
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Нападающий получил невероятный контракт, согласно которому зарабатывает около 200 миллионов долларов в год. В пересчете это 370 долларов за минуту пребывания в Аль-Насри. 24 Канал со ссылкой на Mail Sport рассказывает, на что Роналду потратил свою зарплату.
Недвижимость
Первые несколько месяцев в Эр-Рияде Криштиану провел в отеле Four Seasons. Апартаменты в нем стоят около 300 тысяч долларов в месяц. Только в 2024 году португалец приобрел имение в престижном районе Аль-Мухаммадия.
Еще в 2021-м Роналду начал строить большой дом на Португальской Ривьере в поселении Кинта-да-Маринья. Однако возведение имения с гигантским стеклянным бассейном затормозилось из-за сложностей проекта и претензий от соседей. Кроме этого, CR7 владеет:
- двумя квартирами-студиями в пентхаусе в Лиссабоне
- семиэтажным складом на острове Мадейра (реконструкция стоила 8 миллионов долларов)
- виллой на Мадейре с футбольным полем и двумя бассейнами
- базой в жилом комплексе в Мадриде с семью спальнями
- виллой за 7 миллионов долларов в загородном гольф-клубе возле Марбельи
- особняком площадью 30 тысяч квадратных метров в престижном районе Джумейра-Бей в Дубаях
Вилла Роналду на родной Мадейре / фото Mail Sport
При этом у Роналду до сих пор остается дом возле Манчестера, который он пытается продать после отъезда из Манчестер Юнайтед. Португалец оценивает этот шикарный дом в 6 миллионов долларов.
Часы
Одной из страстей португальца является коллекционирование часов. Он никогда не жалел денег на это, ведь наиболее дешевым в его коллекции есть часы Franck Muller Vanguard Chronograph White Gold with Diamonds "всего" за 23 тысячи долларов.
Криштиану Роналду со своими самыми дорогими часами / фото iflwatches
Наиболее ценной моделью является Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial Tourbillon Rose Gold with Diamonds стоимостью 1,7 миллиона. Кроме того, у Криштиану есть еще трое часов, что доводит суммарную стоимость его коллекции до почти 4,5 миллиона:
- Hublot за 1,22 миллиона долларов
- Breuguet за 814 тысяч долларов
- Jacob&Co за 756 тысяч долларов
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Автомобили
Машины – еще одна вещь, перед которой CR7 не может устоять. Его автопарк оценивается аж в 22 миллиона долларов. В январе 2024-го Роналду приобрел элитный темно-синий Ferrari Purosangue почти за 500 тысяч.
Роналду и его Ferrari Purosangue / фото UOL Esporte
Ранее Криштиану стал владельцем Bugatti Centodieci ограниченного тиража за 10,4 миллиона долларов. Поговаривают, что таких суперкаров всего десять на свете. Кроме того, в собственности Роналду в разных уголках Земли есть следующие модели:
- Bugatti Veyron (1,85 миллиона)
- Ferrari Monza (1,7 миллиона)
- Mercedes-Benz S65 AMG (245 тысяч)
- McLaren MP4-12C (330 тысяч)
- Lamborghini Aventador (330 тысяч)
- Bentley Flying Spur (305 тысяч)
- Aston Martin DBS Superleggera (245 тысяч)
- Bentley Continental GT (50 тысяч)
- Lamborghini Urus (50 тысяч)
- Chevrolet Camaro (50 тысяч)
Самолет и яхта
Не остается Роналду без собственного самолета и яхты. В 2021 году португалец продал Gulfstream G200 и заменил его на Bombadier Global Express 6500. Данный самолет оценивают в 75 тысяч долларов.
Летающее судно выполнено в черном цвете, рассчитано на 15 человек и имеет на борту спальню, душевую и гостиную зону. Кроме того, логотип и силуэт Криштиану расположены по всему корпусу самолета.
Также пять лет назад нападающий купил яхту Azimut Grande за 6,7 миллиона долларов. Ее длина составляет аж 27 метров и может разместить 8 гостей в пяти каютах.
Как выглядит яхта Криштиану Роналду / фото Boataround
Роналду и Джорджина встречают Новый год на яхте / фото из инстаграма Родригес
Именно на ней невеста футболиста Джорджина Родригес встретила Новый год вместе с детьми игрока. Модель опубликовала фотографии, как она наблюдала с борта яхты за салютами в Дубаях.