Криштиану Роналду решил жениться на Джорджине Родригес. Недавно легендарный португальский футболист сделал предложение руки и сердца аргентинской модели.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес находятся в отношениях почти десять долгих лет. 24 канал предлагает узнать, что известно о и как выглядит роскошная аргентинская модель, а также ее историю любви с королем футбола.

Что известно о Родригес?

Джорджина Родригес родилась 27 января 1994 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. Однако выросла в городе Жака на западе Испании возле границы с Францией.

С детства Родригес занималась балетом и изучала английский язык. До модельной карьеры Джорджина работала официанткой в Бристоле и Лондоне.

Жизнь Джорджины Родригес после знакомства с Криштиану Роналду кардинально изменилась. Теперь аргентинка имеет бешеную популярность в инстаграме (67 миллионов подписчиков) и работает моделью известных брендов – Gucci, Prada, Chanel и другие.

Родригес также имеет собственный бренд спортивной одежды и занимается благотворительностью, работая над различными проектами. В основном они направлены на помощь детям.

Как Джорджина познакомилась с Роналду?

История любви Криштиану Роналду и Джорджины Родригес началась в 2016 году. По имеющейся информации аргентинская модель, которая только начинала свою карьеру, познакомилась с легендой футбола в VIP-ложе на модном показе Dolce & Gabbana.

По словам пары, это была любовь с первого взгляда. У Джорджины не было партнера, а Криштиану Роналду недавно расстался со своей бывшей девушкой Дезире Кордеро, которая была "Мисс Испания-2014".

Впервые на публике Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе появились в октябре 2017 года. Пара посетила Лондон на церемонию награждения FIFA Football Awards, где португалец получил награду FIFA The Best.

Роналду и Родригес на FIFA Football Awards / Фото Getty Images

В 2017 году Джорджина Родригес впервые появилась в социальных сетях Криштиану Роналду. Легендарный португальский футболист опубликовал совместное фото со своей возлюбленной, оставив под заметкой сердечко.

В том же году Джорджина родила Криштиану Роналду дочь Алану, а в 2022 году у пары появилась еще одна дочь Белла. Вместе футболист и модель воспитывают пятерых детей – двое от суррогатной матери.

Как выглядит Джорджина Родригес?

Джорджина Родригес в своем инстаграме публикует разнообразный контент. Невеста Криштиану Роналду делится фото из личной жизни, светских мероприятий, отдыха, семейными фотографиями.

Аргентинская модель активно занимается спортом, демонстрируя свою великолепную фигуру на публику. Джорджина также радует фанатов эффектными фотосессиями в разных образах.

Джорджина Родригес / Фото из инстаграма модели

