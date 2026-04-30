Роналду продолжает разрывать Саудовскую Аравию: эффектно забил юбилейный гол и приблизился к 1000

В Саудовской Аравии близится к завершению очередной чемпионат по футболу. Турнир собрал немало звезд, но основное внимание в нем приковано к Криштиану Роналду.

Звездный португалец продолжает штамповать голы в местной Про Лиге и приближается к своему первому чемпионству. В среду, 29 апреля, Роналду со своим Аль-Насром снова победил, сообщает 24 Канал.

Сколько голов забил Роналду?

В рамках 30-го тура подопечные Жорже Жезуша сражались с Аль-Ахли, который занимает третье место. Аль-Наср не без проблем, но дожал оппонента под занавес второго тайма.

Хозяева забили два "сухих" гола и первый из них – на счету Роналду. Португалец откликнулся на подачу Фелиша с углового и головой пробил экс-вратаря Челси Менди.

Гол Роналду в ворота Аль-Ахли: смотреть видео

Для Криштиану это юбилейный 970-ый гол в карьере. Португалец продолжает уверенно шагать к космической планке в 1000 голов, тепе до отметки осталось 30 точных ударов.

Это была очень сложная игра. Мы знали, что нам придется встретиться с одной из лучших команд лиги. Думаю, первый тайм был технически напряженным, но во втором мы играли лучше. Мы создали больше моментов и, конечно же, заслужили победу, потому что забили два гола,

– заявил Роналду в интервью Record.

Еще один мяч в этой встрече на счету бывшей звезды Баварии Кингсли Комана. Эта победа стала для Аль-Насра аж 20-й подряд во всех турнирах.

Обзор матча Аль-Наср – Аль-Ахли: смотреть видео

