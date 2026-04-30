Роналду продолжает разрывать Саудовскую Аравию: эффектно забил юбилейный гол и приблизился к 1000
- Криштиану Роналду забил свой 970-й гол в профессиональной карьере.
- Нападающий помог Аль-Насру одолеть Аль-Ахли в чемпионате.
В Саудовской Аравии близится к завершению очередной чемпионат по футболу. Турнир собрал немало звезд, но основное внимание в нем приковано к Криштиану Роналду.
Звездный португалец продолжает штамповать голы в местной Про Лиге и приближается к своему первому чемпионству. В среду, 29 апреля, Роналду со своим Аль-Насром снова победил, сообщает 24 Канал.
По теме Не Роналду: назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории: "Не Роналду
Сколько голов забил Роналду?
В рамках 30-го тура подопечные Жорже Жезуша сражались с Аль-Ахли, который занимает третье место. Аль-Наср не без проблем, но дожал оппонента под занавес второго тайма.
Хозяева забили два "сухих" гола и первый из них – на счету Роналду. Португалец откликнулся на подачу Фелиша с углового и головой пробил экс-вратаря Челси Менди.
Для Криштиану это юбилейный 970-ый гол в карьере. Португалец продолжает уверенно шагать к космической планке в 1000 голов, тепе до отметки осталось 30 точных ударов.
Это была очень сложная игра. Мы знали, что нам придется встретиться с одной из лучших команд лиги. Думаю, первый тайм был технически напряженным, но во втором мы играли лучше. Мы создали больше моментов и, конечно же, заслужили победу, потому что забили два гола,
– заявил Роналду в интервью Record.
Еще один мяч в этой встрече на счету бывшей звезды Баварии Кингсли Комана. Эта победа стала для Аль-Насра аж 20-й подряд во всех турнирах.
Как дела у Роналду в сезоне 2025 – 2026?
- Криштиану перешел в Аль-Наср в начале 2023 года и за это время так и не выиграл ни одного крупного трофея. Однако результативность CR7 осталась на топовом уровне.
- В 137 матчах за Аль-Наср Роналду забил 120 голов и отдал 23 ассиста согласно Transfermarkt. В этом сезоне "сине-желтые" близки к завоеванию чемпионства.
- За четыре тура до финиша команда Криштиану опережает Аль-Хиляль на восемь очков, но соперник имеет еще игру в запасе. К слову, 12 мая командам предстоит еще очная дуэль.
- Также Аль-Наср может выиграть Лигу чемпионов 2 (аналог Лиги Европы, но для Азии). Команда вышла в финал, где сразится с японским клубом Гамба Осака.
- В текущем сезоне Криштиану забил уже 27 голов в 32-х играх. Также летом Роналду сыграет на чемпионате мира-2026 со сборной Португалии. Его команда попала в группу к Колумбии, ДР Конго и Узбекистану.