В Екатеринбурге сын российского олигарха на Lamborghini сбил на тротуаре боксера-оккупанта

Вечером 11 августа в российском Екатеринбурге произошло ДТП с участием элитного спорткара. Фиолетовый Lamborghini вылетел на тротуар, протаранил жилой дом и сбил двух человек, сидевших на скамейке.

По информации российских СМИ, за рулем автомобиля находился 23-летний Давид Алтушкин, младший сын олигарха Игоря Алтушкина, основателя "Российской медной компании". Вместе с ним в салоне находились двое подростков.

Что случилось с российским спортсменом-террористом

В результате наезда тяжелые травмы получил 23-летний Тимур Халилов, бронзовый призер чемпионата России по боксу 2024 года. Сообщается, что спортсмен недавно вернулся с войны в Украине и проходил реабилитацию, поэтому передвигался на костылях. Халилова госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер и многочисленными ушибами. Второй пешеход отделался легкими травмами и госпитализации не потребовал.

Сам виновник аварии также получил травмы. У Давида Алтушкина диагностировали травму головы, ушиб грудной клетки и подозрение на перелом носа. Предварительный осмотр показал, что водитель был трезв.

Сразу после инцидента охранники сына олигарха, сопровождавшие его на внедорожнике, оперативно накрыли разбитый суперкар тканью, пытаясь скрыть машину от прохожих. По имеющимся данным, на этот Lamborghini ранее уже было зафиксировано 16 оплаченных штрафов за превышение скорости.