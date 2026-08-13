За інформацією російських ЗМІ, за кермом автомобіля перебував 23-річний Давид Алтушкін, молодший син олігарха Ігоря Алтушкіна, засновника "Російської мідної компанії". Разом із ним у салоні перебували двоє підлітків.

Що сталося з російським спортсменом-терористом

Внаслідок наїзду важкі травми отримав 23-річний Тимур Халілов, бронзовий призер чемпіонату Росії з боксу 2024 року. Повідомляється, що спортсмен нещодавно повернувся з війни в Україні та проходив реабілітацію, через що пересувався на милицях. Халілова госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, переломами ребер та численними забоями. Другий пішохід відбувся легкими ушкодженнями й госпіталізації не потребував.

Сам винуватець аварії також травмувався. У Давида Алтушкіна діагностували травму голови, забій грудної клітки та підозру на перелом носа. Попередній огляд показав, що водій був тверезим.

Одразу після інциденту охоронці сина олігарха, які супроводжували його на позашляховику, оперативно накрили розбитий суперкар тканиною, намагаючись сховати машину від перехожих. За даними, за цим Lamborghini раніше вже числилося 16 оплачених штрафів за перевищення швидкості.