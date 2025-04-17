Россия "избавится" от оккупированных территорий Украины ради участия в Олимпиаде
- Россия исключила оккупированные территории Украины для возвращения на Олимпиаду.
- Министр спорта России заявил, что МОК может восстановить права России за 2-3 месяца.
- МОК не признает российские территории, включены в ОКР, как часть России.
- Российские и белорусские спортсмены выступали как "нейтральные".
Россия отрезала оккупированные территории Украины. Таким способом враждебная страна пытается вернуть себе права на участие в Олимпийских играх.
Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что за 2-3 месяца Международный олимпийский комитет (МОК) полностью восстановит враждебную страну во всех правах. Таким образом, Россия сможет принять участие в Олимпийских играх, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
Читайте также Россияне разрушили ледовый дворец в Херсоне
Россия хочет возвращения на Олимпиаду
Российский функционер заявил, что вся проблема в оккупированных территориях Украины, которые Россия признала своими.
МОК не признает Россию с 2023 года из-за включения комитетов наших новых четырех областей в состав ОКР. С юридической точки зрения все так, с точки зрения международного права – это все еще территория Украины. Пока не будет международного признания этих регионов, иначе не будет. Поэтому мы исключили из состава ОКР все региональные комитеты,
– сказал Дегтарев.
Напомним, что российские и белорусские спортсмены до этого выступали на международных соревнованиях в статусе "нейтральных".