Россия "избавится" от оккупированных территорий Украины ради участия в Олимпиаде

Россия отрезала оккупированные территории Украины. Таким способом враждебная страна пытается вернуть себе права на участие в Олимпийских играх.

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что за 2-3 месяца Международный олимпийский комитет (МОК) полностью восстановит враждебную страну во всех правах. Таким образом, Россия сможет принять участие в Олимпийских играх, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Россияне разрушили ледовый дворец в Херсоне

Россия хочет возвращения на Олимпиаду

Российский функционер заявил, что вся проблема в оккупированных территориях Украины, которые Россия признала своими.

МОК не признает Россию с 2023 года из-за включения комитетов наших новых четырех областей в состав ОКР. С юридической точки зрения все так, с точки зрения международного права – это все еще территория Украины. Пока не будет международного признания этих регионов, иначе не будет. Поэтому мы исключили из состава ОКР все региональные комитеты,

– сказал Дегтарев.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены до этого выступали на международных соревнованиях в статусе "нейтральных".