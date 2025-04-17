Міністр спорту Росії та голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайло Дєгтярьов заявив, що за 2-3 місяці Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повністю відновить ворожу країну у всіх правах. Таким чином, Росія зможе взяти участь в Олімпійських іграх, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Росія хоче повернення на Олімпіаду

Російський функціонер заявив, що вся проблема в окупованих територіях України, які Росія визнала своїми.

МОК не визнає Росію з 2023 року через включення комітетів наших нових чотирьох областей до складу ОКР. З юридичної точки зору все так, з точки зору міжнародного права – це все ще територія України. Поки не буде міжнародного визнання цих регіонів, інакше не буде. Тому ми виключили зі складу ОКР усі регіональні комітети,

– сказав Дєгтарьов.

Нагадаємо, що російські та білоруські спортсмени до цього виступали на міжнародних змаганнях у статусі "нейтральних".