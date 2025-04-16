На світанку 16 квітня російські військові знову обстріляли Херсон. Внаслідок авіабомб і артилерії постраждали центральна частина і житлові масиви херсонського правобережжя, пише 24 канал з посиланням на Олександра Прокудіна.

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Наслідки удару по Херсону

Унаслідок російських ударів по Центральному району Херсона було зруйновано льодовий палац "Фаворит-Арена". Він був домашньою ареною херсонського Дніпра, а також був базою підготовки хокеїстів і фігуристів.

Також внаслідок удару постраждали супермаркет, цивільні автівки, приватні та багатоквартирні будинки. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка і трьох поранених.

Наслідки удару по льодовій арені / Фото Національної поліції України

Зазначимо, що "Фаворит-Арена" вже була під обстрілом російських окупантів 16 червня 2023 року. Тоді об’єкт був пошкоджений частково.