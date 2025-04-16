Підопічні Олександра Косенка ще до початку цього поєдинку гарантували собі вихід на континентальну першість. Попри це вони підійшли до гри відповідально та здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.

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Солідарність від суперника та ганьба УЄФА

Напередодні цього матчу ганебну позицію продемонструвала УЄФА. Асоціація футзалу України хотіла розпочати його з хвилини мовчання в пам’ять про тих, кого у Вербну неділю вбила Росія в Сумах, але отримала відмову від організації.

Проте, за домовленістю зі збірною Румунії, футзалісти все ж таки змогли вшанувати загиблих. Усі присутні на арені провели хвилину мовчання вже після стартового свистка.

Як команди вшанували пам'ять загиблих у Сумах: дивіться відео

Головний тренер збірної України Олександр Косенко після завершення гри подякував суперникам за розуміння та демонстрацію солідарності з українським народом, повідомляє 24 Канал із посиланням на АФУ.

Чесно кажучи, болить серце та душа. Румуни це все розуміють і, не сумніваючись, одразу ж підтримали та сказали, що дійсно дуже важливо, щоб про це знав весь світ. Дуже жахливо те, що відбувається. Тому подякуємо ще раз румунам, що вони взяли в цьому участь,

– сказав Косенко.

Довідка. Збірна України з футзалу вперше в історії пройшла відбір на чемпіонат Європи, здобувши всі перемоги. Загальний баланс голів за шість матчів кваліфікації – 37:5.

Зазначимо, що Євро-2026 прийматимуть Латвія та Литва. Турнір триватиме з 18 січня по 8 лютого.