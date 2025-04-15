У неділю, 13 квітня, Трабзонспор зіграв з Різонспором в межах 31-го туру чемпіонату Туреччини. Клуб українців здобув перемогу з рахунком 2:0.

Читайте також Динамівець в оренді відзначився переможним асистом в чемпіонаті Польщі

Чудове досягнення Зубкова

Український футболіст у матчі проти Різонспора відзначився дублем, чим і допоміг команді здобути перемогу. Він став першим легіонером в історії клубу, який оформив дубль у поєдинку Суперліги.

За підсумками туру Зубков увійшов до символічної збірної 31-го туру чемпіонату Туреччини, пише 24 канал з посиланням на SofaScore.



Символічна збірна 31-го туру чемпіонату Туреччини / Скриншот з SofaScore

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Олександр Зубков зіграв 11 матчів за Трабзонспор, у яких забив 5 голів та віддав одну результативну передачу.